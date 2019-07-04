Валерий Газзаев назвал некорректным сравнение идеи расширения РПЛ с Объединенным чемпионатом России и Украины

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев – о последних событиях в российском футболе.

Валерий Газзаев считает, что премьер-лигу необходимо расширять как минимум до 18 российских клубов. При этом интеграция иностранных команд, на его взгляд, нецелесообразна и в принципе исключена.

– Как ваша нынешняя позиция вяжется с тем, что несколько лет назад вы занимались созданием Объединенного чемпионата России и Украины? - вопрос Газзаеву.

– Сравнение с нынешней ситуацией абсолютно некорректно. Тогда речь шла не о том, чтобы выдернуть две-три команды из их национальных чемпионатов, обескровив эти турниры, а о полноценном объединении чемпионатов двух стран, где футбол находился примерно на одном уровне. Вспомните, на тот момент Украину успешно представляли на европейской арене "Динамо" (Киев), "Шахтер", "Днепр", "Металлист", тогда как в России были на виду "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", то есть уровень команд и масштаб двух чемпионатов был сопоставим.

Далее для объединения была придумана идеальная система: по 9 клубов из России и Украины составляли премьер-лигу, еще по 9 – первую лигу, а турнир во вторых лигах проводили бы национальные федерации России и Украины, и система обмена между лигами учитывала интересы обеих стран. Получались турниры с высочайшим уровнем конкуренции.

Кроме того, был фактически решен вопрос по поводу получения необходимого количества мест в еврокубках – и российские, и украинские команды сохраняли бы свои квоты. У Объединенного чемпионата была бы значительно увеличена стоимость телевизионных прав, и за счет этого лига брала на себя право и ответственность финансировать участвующие в ней клубы, как это по факту происходит сейчас в той же Англии, что позволяет командам прекрасно существовать. При таком подходе никакие клубы банкротиться на будут!

В общем, мы были готовы создать один из самых зрелищных, конкурентных и финансово стабильных чемпионатов в Европе. Любой игрок считал бы за счастье выступать в Объединенном чемпионате. Очень жаль, что все это стало невозможным по объективным причинам – из-за политической ситуации.

В нынешних же условиях включение той или иной команды из бывшего СССР в РПЛ никакой финансовой выгоды другим участникам не принесет и на зрительский интерес никак не повлияет. При всем уважении, российского зрителя вряд ли сильно привлечет БАТЭ или "Арарат". При этом погибнут местные национальные первенства, футбол там не будет развиваться, и интерес пропадет. Да и чисто технически сделать такую интеграцию вряд ли возможно. Либо тогда давайте делать чемпионат Советского Союза как закрытую лигу МЛС и не играть в Лиге чемпионов. (Дмитрий Симонов)

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