Валерий Газзаев: "Премьер-лигу надо расширять как минимум до 18 российских клубов"

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев – о последних событиях в российском футболе.

– Ваше мнение о возможном расширении премьер-лиги и об идее пригласить в нее отдельные клубы из бывших республик СССР – Белоруссии, Армении, Казахстана?

– Однозначно считаю, что премьер-лигу надо расширять как минимум до 18 российских клубов. Подчеркиваю – российских! Для такой большой страны с великолепными стадионами это крайне важно и необходимо. Нужно вовлечь в систему профессионального футбола все регионы Российской Федерации.

Давно говорю о том, что мы должны находиться в едином европейском календаре и соответствовать в том числе рекомендациям УЕФА, в которых сказано, что европейские чемпионаты в идеале должны иметь не меньше 18 и не больше 20 участников. В чемпионате Голландии выступают 18 клубов, хотя эта страна по размеру и населению – как один российский крупный регион. А у нас все время пытаются изобрести велосипед, хотя его давно уже придумали. (Дмитрий Симонов)

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