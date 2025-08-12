Футбол
12 августа, 11:12

Жуков считает, что «Спартаку» нужно больше поддерживать воспитанников, а не тратить огромные деньги на легионеров

Константин Белов
Корреспондент

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о российском костяке красно-белых.

«Матч с «Локомотивом» был контрастным. Они играют с опорой на своих воспитанников, русских игроков, которые хорошо смотрятся. И ЦСКА тоже делает ставку на российских игроков и воспитанников. В «Спартаке», к сожалению, таких немного. Неплохо показывает себя Дмитриев в последних матчах. «Спартаку» надо тоже больше думать, чтобы поддержать своих воспитанников, а не тратить огромные деньги на легионеров», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» после четвертого тура занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.

ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
  • Эстебан

    А чем "ЛУКойл" отличается от госкомпании? И те и другие сидят на "трубе", откуда вытекает народное достояние в виде млн. евро на южноамериканцев.

    13.08.2025

  • NapoliFC

    А 200 лямов в год от Газпрома для Зенита это как? От госкомпании.

    12.08.2025

  • Garryman

    «Спартаку» надо тоже больше думать, чтобы поддержать своих воспитанников, а не тратить огромные деньги на легионеров», Какая свежая и оригинальная мысль!

    12.08.2025

  • hattabych

    Потом Жуков будет ныть, что за чемпионство Спартак не борется. Сделайте для всех одинаковые условия, а то одни будут воспитанников растить на продажу, а другие, закупив легионеров, чемпионаты выигрывать. Вы же будете чемпионам аплодировать с жалостью поглядывая на проигравших.

    12.08.2025

  • оппонент

    А отечественному автопрому развивать своё производство, поддерживать талантливых инженеров, разработчиков, руководителей, а не клеить москвичёвские шильдики на китайцев.

    12.08.2025

  • clyushnikoff

    где они воспитанники, во второй и молодёжки нет никого, кого можно было взять они в первой команде

    12.08.2025

  • Олег

    А какие команды в прошлом году заняли 1е и 2е место? И много в их составе играет россиян и воспитанников?

    12.08.2025

  • Славомудр Приморский

    На своих много не попилить, тем более на молодняке. Так что, увы...

    12.08.2025

  • Степочкин

    Мостового позовите хотя бы в молодежку. Думаю он не откажется. Человек с характером , но и с харизмой, этот научит пацанов правильному отношению к футболу. А там глядишь вольется в коллектив, пообвыкнется и станет главным.

    12.08.2025

  • Mick Bush

    Не столько воспитанники, сколько лидер команды должен быть и предпочтительней, свой ,спартаковский. С Промесом в своё время повезло, суринамец духовитый попался, но предпочтительней свой лидер.

    12.08.2025

  • Эрик Стейн

    Успех будет при балансе-когда будут развивать своих игроков, а на проблемные позиции брать сильных инностранцев, а не для того чтобы дырку закрыть.А сейчас у клуба нет ни сильных своих воспитаников, да даже паспортистов для нашей лиги сильных нет(имеющиеся или не стабильны или их умения узко направлены),ни понимания для чего брать инностранцев(половину смело можно сейчас продавать, они или не вписываются в игру или довольно среднего уровня)

    12.08.2025

  • sdf_1

    У «Спартака» академию возглавляет Родионов. Какие такие воспитанники?!

    12.08.2025

    • Газзаев о потолке зарплат в РПЛ: «Стричь всех под один «полубокс» — это неправильно»

    Агент Батракова назвал вбросом информацию о переговорах между «Локомотивом» и «Марселем»
