Жуков считает, что «Спартаку» нужно больше поддерживать воспитанников, а не тратить огромные деньги на легионеров

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о российском костяке красно-белых.

«Матч с «Локомотивом» был контрастным. Они играют с опорой на своих воспитанников, русских игроков, которые хорошо смотрятся. И ЦСКА тоже делает ставку на российских игроков и воспитанников. В «Спартаке», к сожалению, таких немного. Неплохо показывает себя Дмитриев в последних матчах. «Спартаку» надо тоже больше думать, чтобы поддержать своих воспитанников, а не тратить огромные деньги на легионеров», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» после четвертого тура занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.