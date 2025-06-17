Газзаев: «Спартак» подпишет Заболотного? А зачем тогда продавали Соболева?»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о трансферных кампаниях «Спартака» и «Зенита».

— В остальных клубах пока относительное затишье. Прочитал, что в ближайшее время «Спартак» объявит о подписании контракта с нападающим Антоном Заболотным. Что тут сказать? Станковичу, конечно, виднее. Но тогда зачем в свое время продавали Соболева? Разве они не одноплановые нападающие?

В «Зенит», как говорят, переходит форвард Даку. Однозначно сильный нападающий, что он и доказал в «Рубине». Однако в распоряжении Семака уже есть три футболиста на эту позицию — Соболев, Кассьерра и Лусиано. Как Сергей Богданыч совместит их всех на поле? В любом случае это скорее приятная головная боль для тренера сине-бело-голубых.

Что ж, сезон обещает быть крайне интересным. «Краснодар» захочет подтвердить звание чемпиона, «Зенит» — вновь вернуться на вершину. Хоть я пока и сомневаюсь в выборе ЦСКА, но все-таки надеюсь, что Челестини быстро войдет в курс дела и поймет, что после весьма успешного прошлого чемпионата нужно бороться только за золото.

Ну и не стал бы сбрасывать со счетов «Динамо», которое теперь возглавляет тренер сборной. Бело-голубые довольно активны на трансферном рынке. В «Спартаке» второй шанс дали Деяну Станковичу. Думаю, даже второе место сербу не простят.