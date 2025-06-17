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Газзаев: «Спартак» подпишет Заболотного? А зачем тогда продавали Соболева?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о трансферных кампаниях «Спартака» и «Зенита».

— В остальных клубах пока относительное затишье. Прочитал, что в ближайшее время «Спартак» объявит о подписании контракта с нападающим Антоном Заболотным. Что тут сказать? Станковичу, конечно, виднее. Но тогда зачем в свое время продавали Соболева? Разве они не одноплановые нападающие?

В «Зенит», как говорят, переходит форвард Даку. Однозначно сильный нападающий, что он и доказал в «Рубине». Однако в распоряжении Семака уже есть три футболиста на эту позицию — Соболев, Кассьерра и Лусиано. Как Сергей Богданыч совместит их всех на поле? В любом случае это скорее приятная головная боль для тренера сине-бело-голубых.

Что ж, сезон обещает быть крайне интересным. «Краснодар» захочет подтвердить звание чемпиона, «Зенит» — вновь вернуться на вершину. Хоть я пока и сомневаюсь в выборе ЦСКА, но все-таки надеюсь, что Челестини быстро войдет в курс дела и поймет, что после весьма успешного прошлого чемпионата нужно бороться только за золото.

Ну и не стал бы сбрасывать со счетов «Динамо», которое теперь возглавляет тренер сборной. Бело-голубые довольно активны на трансферном рынке. В «Спартаке» второй шанс дали Деяну Станковичу. Думаю, даже второе место сербу не простят.

Станислав Черчесов и&nbsp;Валерий Газзаев.«ЦСКА пригласил Челестини, «Динамо» — Карпина. А почему не Черчесова?» Мнение Газзаева
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Валерий Газзаев
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Источник: «Спартак» предложил контракт защитнику «Сельты» Каррейре
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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