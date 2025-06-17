Осипенко: «Я уже был в «Динамо», лет восемь назад. Судьба такая, что я сюда вернулся»

Защитник Максим Осипенко рассказал о своих амбициях после присоединения к московскому «Динамо».

Во вторник, 17 июня, бело-голубые объявили о подписании контракта с 31-летним футболистом, соглашение рассчитано на три сезона. С 2020 года Осипенко выступал за «Ростов».

«Я уже был в «Динамо», лет восемь назад, на сборах. Судьба такая, что я сюда вернулся с новыми силами. Буду помогать своему клубу. Хочу побороться за высокие места. Личные цели не ставлю перед собой, буду делать все для команды: выкладываться в каждой игре и отдавать все свои силы», — сказал Осипенко в видео, опубликованном пресс-службой «Динамо» в Telegram-канале.

Также защитник ответил, насколько на его решение перейти в московский клуб повлияло назначение главным тренером команды Валерия Карпина, с которым он работал в «Ростове».

«Конечно, для меня это большой плюс, что не нужно долго адаптироваться, перестраиваться. Знаю все его требования, давно с ним работаю», — добавил игрок.

В минувшем сезоне Осипенко провел 40 матчей за «Ростов» во всех турнирах, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами.