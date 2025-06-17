Осипенко: «Я уже был в «Динамо», лет восемь назад. Судьба такая, что я сюда вернулся»
Защитник Максим Осипенко рассказал о своих амбициях после присоединения к московскому «Динамо».
Во вторник, 17 июня, бело-голубые объявили о подписании контракта с 31-летним футболистом, соглашение рассчитано на три сезона. С 2020 года Осипенко выступал за «Ростов».
«Я уже был в «Динамо», лет восемь назад, на сборах. Судьба такая, что я сюда вернулся с новыми силами. Буду помогать своему клубу. Хочу побороться за высокие места. Личные цели не ставлю перед собой, буду делать все для команды: выкладываться в каждой игре и отдавать все свои силы», — сказал Осипенко в видео, опубликованном пресс-службой «Динамо» в Telegram-канале.
Также защитник ответил, насколько на его решение перейти в московский клуб повлияло назначение главным тренером команды Валерия Карпина, с которым он работал в «Ростове».
«Конечно, для меня это большой плюс, что не нужно долго адаптироваться, перестраиваться. Знаю все его требования, давно с ним работаю», — добавил игрок.
В минувшем сезоне Осипенко провел 40 матчей за «Ростов» во всех турнирах, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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