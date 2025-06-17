Источник: «Спартак» предложил контракт защитнику «Сельты» Каррейре

«Спартак» заинтересован в защитнике «Сельты» Серхио Каррейре, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые предложили контракт 24-летнему испанцу. Его соглашение с «Сельтой» истекает в конце июня, поэтому он может свободно вести переговоры и перейти в «Спартак» в статусе свободного агента.

Каррейра является воспитанником «Сельты». Он провел за команду 33 матча, забил один гол и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.