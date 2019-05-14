Валерий Газзаев: "Если "Зенит" намерен добиться реальных успехов в Лиге чемпионов, ему нужно 6-7 игроков уровня Халка"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев - об усилении, которое необходимо "Зениту" перед Лигой чемпионов.

– Не буду говорить о конкретных футболистах. Если "Зенит" намерен добиться реальных успехов в Лиге чемпионов, ему нужно примерно 6-7 игроков уровня Халка. А будут ли это российские футболисты, адаптированные в России игроки или новички-иностранцы – не важно, - сказал Газзаев. - Прошедшая Лига чемпионов показала, что пока мы по составу игроков до необходимого уровня не дотягиваем. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Валерия Газзаева - здесь