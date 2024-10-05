Филатов: «Вопрос новых условий в контракте Батракова возникнет. Мы не хотим его терять»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов ответил «СЭ» на вопрос о возможном пересмотре условий в контракте полузащитника Алексея Батракова.

«Пока такой вопрос не обсуждали. Естественно, что вопрос новых условий в контракте возникнет. Конечно, мы не хотим терять Батракова», — сказал Филатов «СЭ».

В этом сезоне Батраков в 10 матчах в РПЛ забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач.