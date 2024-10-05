Газизов сообщил, что Нурмагомедов и Махачев готовы провести тренировку с игроками «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что российские бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев готовы провести совместную тренировку с игроками команды РПЛ.

«Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев знают, что мы их всегда ждем на матчах. Их приход является для нас большим событием, этим они всегда нам помогают, им большое спасибо за это. На матче Кубка России с Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым обговаривали совместную тренировку с футболистами, они не против, просто у каждого свой график», — приводит слова Газизова ТАСС.

После десяти туров чемпионата России «Динамо» располагается на 12-м месте в таблице, набрав десять очков. В следующем матче махачкалинцы сыграют в гостях с «Факелом» 6 октября.