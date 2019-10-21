Валерий Есипов: «Все знали: если играешь за «Спартак», то тебе открыты ворота в сборную»

Бывший нападающий «Ротора» Валерий Есипов объяснил, почему его редко вызывали в сборную России, а также вспомнил год, когда клуб из Волгограда был близок к чемпионству.

— Почему вас так редко вызывали в сборную? Романцев тащил своих?

— Ну да. Он приглашал меня в «Спартак» еще в 1994-м после матча с Австрией. Все знали об этом и говорили: если играешь в московском клубе, то тебе открыты ворота в сборную. Если нет — будет тяжело туда попасть, — рассказал Есипов в интервью Youtube-каналу «Красава».

— Самое яркое событие тех времен.

— Серебряные медали 1993 года. Рекорд — из 15 домашних игр не проиграли ни одной и 13 раз победили. Незабываемо. Особенно обыграть «Спартак».

— Это правда, что в 1993-м вам пообещали по машине?

— По вишневой «девятке». Еще получили норковые шапки, поднос серебряный. А женам и родителям дали оренбургские платки.

— Куда звали троицу Нидергаус-Есипов-Веретенников?

— Первые позывы были в 1994 году. «Спартак» Левски хотел нас троих на последние 5 игр. Горюнов не отпустил: страховка была высокая — вдруг мы бы сломались? Это объяснимно.

Знаю, что был большой спрос на Нидергауса в Германии, потому что он получил паспорт этой страны. У Веретенникова были предложения из Испании, «ПСЖ». У меня был вариант с «Аталантой». Уже договорились, но Горюнов не отпустил. Сначала просил миллион долларов, потом Аленичева продали в «Рому» вдвое дороже и он тоже удвоил ценник. «Аталанта» согласилась даже на три. И уникальная фраза Горюнова: «он не продается. А зачем тогда торговаться? Хотел узнать, сколько Есипов стоит».

— Вспомним золотой матч против «Спартака». Что это было?

— Чемпионство-1997 не должно было быть. А на год раньше. Этот сезон команда была уникальная. Оставалось три матча — с «Локомотивом», «Черноморцем», «Уралом». Надо было выиграть два матча и нас бы никто не догнал. Но мы умудрились проиграть «Локомотиву» и сыграть вничью с «Черноморцем». Но в Новороссийске был беспредел и нетрезвые люди нас судили.

— Боковой арбитр был бухой. Вы не могли подойти к главному и попросить разобраться?

— Ты же не смотришь за поведением бокового. А когда он гол не засчитал, мы к нему подошли и видим, что он «упакован». После окончания матча должно было состояться медицинское освидетельствование, но оно не состоялось.

— Что сказал Горюнов после Золотого матча?

— Тишина была. Никто не разговаривал. Ни сумма денег, которую предлагали за золото, была не нужна. Только медаль.

Владимир Горюнов: «Где Веретенников потом заиграл, кроме «Ротора»? Нигде»