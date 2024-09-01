Цветков: «Если Соболев будет тащить «Зенит», негатив болельщиков уйдет»

Экс-защитник «Зенита» Валерий Цветков отметил, что отношение болельщиков клуба к форварду Александру Соболеву будет зависеть от того, как он проявит себя на поле и в жизни.

«Раньше я переживал бы по поводу такого трансфера больше, как бывший игрок «Зенита». Сейчас у меня это все прошло. Хотя соперничество «Зенита» и «Спартака» все равно не выходит из головы. В том числе, когда совершаются трансферы игроков из клуба в клуб. Наверняка переход Соболева многих раздражает. Если он будет приносить пользу и тащить команду, думаю, все негативные моменты уйдут. А если Соболев не будет соответствовать требованиям «Зенита» и ожиданиям болельщиков, раздражение будет нарастать», — приводит слова Цветкова «РБ Спорт».

Соболев подписал контракт с «Зенитом» на три года с возможностью продления на год.