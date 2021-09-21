Заболотный: «Немного смазал концовку встречи со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свое удаление в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил Заболотный. На 92-й минуте матча он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Я не подаю вида, что расстроен, но, к сожалению, немного не сдержал эмоции. Это футбол, — сказал Заболотный в интервью пресс-службе ЦСКА. - Я не считаю, что эта карточка должна была быть, но трактовка есть трактовка. Немного смазал концовку встречи, но самое главное, что команда победила.

К сожалению, в Нижний Новгород я не поеду, но буду душой с командой, поддержу ребят в Москве. Дискомфорта из-за погоды не чувствовалось, накал борьбы был невероятный. Не знаю, как смотрелось с экрана и с трибун, но на поле была просто заруба. Я чувствовал энергию команды, чувствовал, как «Спартак» хотел победить. Думаю, получилось отличное дерби. Классно выступать на таком высоком уровне".