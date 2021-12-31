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Валерий Баринов поздравил болельщиков «Локомотива»: «Надеюсь, в следующем году чума в клубе пройдет!»

13:06
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Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поздравил болельщиков железнодорожников с наступающим новым годом.

«Хотел бы поздравить всех болельщиков «Локомотива» с наступающим Новым годом! В этом году мы самая многострадальная команда. Вот эта пандемия, чума, напавшая на наш клуб, может быть, пройдет в следующем году. Хотел бы поздравить не только болельщиков, но и футболистов. Несмотря на вечные перемены в клубе они борются, сражаются до последнего. Надеюсь, в 2022 году «Локомотив» ждет титул, хотя бы один. Клуб должен наконец-то отблагодарить болельщиков, которые уже так долго ждут успех родной команды», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Локомотив» закончил календарный год на 6-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ (28).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Сити

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79

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