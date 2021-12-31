Валерий Баринов поздравил болельщиков «Локомотива»: «Надеюсь, в следующем году чума в клубе пройдет!»
Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поздравил болельщиков железнодорожников с наступающим новым годом.
«Хотел бы поздравить всех болельщиков «Локомотива» с наступающим Новым годом! В этом году мы самая многострадальная команда. Вот эта пандемия, чума, напавшая на наш клуб, может быть, пройдет в следующем году. Хотел бы поздравить не только болельщиков, но и футболистов. Несмотря на вечные перемены в клубе они борются, сражаются до последнего. Надеюсь, в 2022 году «Локомотив» ждет титул, хотя бы один. Клуб должен наконец-то отблагодарить болельщиков, которые уже так долго ждут успех родной команды», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
«Локомотив» закончил календарный год на 6-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ (28).
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