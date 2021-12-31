Роман Терюшков: «Мы ищем нападющего, но Кокориным «Химки» не интересуются»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.
«Кокорина мы не рассматриваем, это просто итальянцы пишут. Мы ищем нападающего, это главная трансферная цель на зиму. Думаем укрепить еще некоторые позиции, в том числе в защите. Но основная задача скаутов — десятка. Все взоры пока обращены на эту позицию», — сказал Терюшков «СЭ».
После 18 туров Тинькофф РПЛ «Химки» идут на 16-й позиции в турнирной таблице (14 очков).
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