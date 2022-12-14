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Вальбуэна заявил о желании вернуться в «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Матье Вальбуэна на презентации в «Динамо» в 2015 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист «Динамо» Матье Вальбуэна в интервью «СЭ» ответил на вопрос о готовности вернуться в московский клуб при наличии такого шанса.

«Да, конечно, я хотел бы вернуться в «Динамо»! У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым, который сейчас тренирует «Ференцварош». Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то что я провел там всего лишь год. Но безумно рад, что смог помочь «Динамо» в достижении хороших результатов. Я очень ценю то время», — сказал Вальбуэна «СЭ».

Вальбуэна выступал за «Динамо» в сезоне-2014/15. За московский клуб в общей сложности он провел 40 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 17 результативных передач.

В настоящее время он играет за греческий «Олимпиакос».

Станислав Черчесов и&nbsp;Матье Вальбуэна. «Если бы был шанс, вернулся бы в «Динамо»! Вальбуэна — о ЧМ, общении с Черчесовым и России

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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П
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