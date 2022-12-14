Вальбуэна заявил о желании вернуться в «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Матье Вальбуэна в интервью «СЭ» ответил на вопрос о готовности вернуться в московский клуб при наличии такого шанса.

«Да, конечно, я хотел бы вернуться в «Динамо»! У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым, который сейчас тренирует «Ференцварош». Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то что я провел там всего лишь год. Но безумно рад, что смог помочь «Динамо» в достижении хороших результатов. Я очень ценю то время», — сказал Вальбуэна «СЭ».

Вальбуэна выступал за «Динамо» в сезоне-2014/15. За московский клуб в общей сложности он провел 40 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 17 результативных передач.

В настоящее время он играет за греческий «Олимпиакос».