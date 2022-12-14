Вальбуэна двумя словами охарактеризовал Черчесова

Экс-игрок «Динамо» Матье Вальбуэна в интервью «СЭ» оценил успехи своего бывшего тренера Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

«У него очень хорошо получается. Это замечательный тренер. Все показывают результаты его кампании в Лиге Европы. Черчесов — тот человек, которому я всегда благодарен и с которым всегда остаюсь в контакте», — сказал Вальбуэна «СЭ».

Вальбуэна играл под руководством Черчесова за московское «Динамо».

Российский тренер возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. С ним команда выиграла чемпионат и Кубок Венгрии в сезоне-2021/22. В текущем сезоне Черчесов впервые за 47 лет вывел «Ференцварош» в 1/8 финала лиги Европы.