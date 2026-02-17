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Вахания: «На сегодняшний день я остаюсь игроком «Ростова» и сейчас все мои мысли связаны с нашим клубом»

Анастасия Пилипенко

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал свой переход в «Краснодар».

«Летом в моей карьере наступит новый этап. Но на сегодняшний день я остаюсь игроком «Ростова» и сейчас все мои мысли связаны с нашим клубом. Я отдам все силы для того, чтобы весной как можно чаще радовать болельщиков и приносить максимум пользы команде, в которой я дорос до сборной России и которая дала мне очень многое», — цитирует футболиста пресс-служба «Ростова».

«Краснодар» подписал контракт с игроком до 30 июня 2030 года. Он вступит в силу 16 июня 2026 года. Остаток нынешнего сезона Вахания доиграет в «Ростове».

Футболист выступает за ростовчан с июля 2023 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 22 матчах 25-летний защитник забил 2 гола и сделал результативную передачу.

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Илья Вахания
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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