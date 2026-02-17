Вахания: «На сегодняшний день я остаюсь игроком «Ростова» и сейчас все мои мысли связаны с нашим клубом»

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал свой переход в «Краснодар».

«Летом в моей карьере наступит новый этап. Но на сегодняшний день я остаюсь игроком «Ростова» и сейчас все мои мысли связаны с нашим клубом. Я отдам все силы для того, чтобы весной как можно чаще радовать болельщиков и приносить максимум пользы команде, в которой я дорос до сборной России и которая дала мне очень многое», — цитирует футболиста пресс-служба «Ростова».

«Краснодар» подписал контракт с игроком до 30 июня 2030 года. Он вступит в силу 16 июня 2026 года. Остаток нынешнего сезона Вахания доиграет в «Ростове».

Футболист выступает за ростовчан с июля 2023 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 22 матчах 25-летний защитник забил 2 гола и сделал результативную передачу.