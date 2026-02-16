«Динамо» победило «Урал» во втором товарищеском матче за день

Московское «Динамо» обыграло «Урал» в товарищеском матче во время тренировочного сбора в Дубае.

Игра завершилась со счетом 2:1. У бело-голубых дубль оформил Иван Сергеев.

Команды провели второй матч за день. В первой игре победу одержали екатеринбуржцы (2:1). По информации «СЭ» бело-голубые играли вторым составом, голом в составе москвичей отметился Эль-Мехди Маухуб.