Рейтинг «СЭ»: воспитанник «Зенита» Шилов признан самым перспективным футболистом России-2025

«СЭ» опубликовал ежегодный рейтинг 55 самых перспективных и одаренных игроков, в который на этот раз попали футболисты 2006-2008 годов рождения.

Первое место в списке занял 17-летний воспитанник «Зенита» Вадим Шилов. На данный момент вингер провел 8 матчей за основную команду во всех турнирах и забил 2 мяча.

На втором месте рейтинга расположился 18-летний защитник «Акрона» Дмитрий Пестряков, на третьем — 19-летний нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко.

В аналогичном рейтинге «СЭ» за 2024 год первые три места заняли полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар») и Виктор Окишор («Динамо»).