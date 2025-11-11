Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

11 ноября, 00:00

Рейтинг «СЭ»: воспитанник «Зенита» Шилов признан самым перспективным футболистом России-2025

Артем Белинин
Корреспондент
Вадим Шилов.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«СЭ» опубликовал ежегодный рейтинг 55 самых перспективных и одаренных игроков, в который на этот раз попали футболисты 2006-2008 годов рождения.

Первое место в списке занял 17-летний воспитанник «Зенита» Вадим Шилов. На данный момент вингер провел 8 матчей за основную команду во всех турнирах и забил 2 мяча.

На втором месте рейтинга расположился 18-летний защитник «Акрона» Дмитрий Пестряков, на третьем — 19-летний нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко.

В аналогичном рейтинге «СЭ» за 2024 год первые три места заняли полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар») и Виктор Окишор («Динамо»).

Дмитрий Пестряков, Вадим Шилов и&nbsp;Владимир Игнатенко.55 главных талантов России-2025. Уникальный рейтинг «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вадим Шилов
ФК Зенит
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Vitaliy Kholkin

    Все же детсад ... Непереживай к многим приходит в старости не мудрость, а вот это все.

    12.11.2025

  • Ryibolov

    А коверканье в названии футбольного клуба?

    11.11.2025

  • lvb

    Маладес, возьми на полке пирожок.. Мне бы так научиться отползать.. Не получается, давно повзрослел, тебя еще и в проекте не наблюдалось, даже в бинокль)). Тебя же клоуном выставили. А ты не понял)). Вот где детсад-то. Поздравляю, это точно про тебя"... а он "божья роса"(с). Тебя теперь мне снова пнуть.. не получится, пожалею юродивого). Так шо расслабься, купи ящик "Балтики9" и нажрись с воплем "Пронесло". Должно пронести. Хехе

    11.11.2025

  • shutnik78

    сколько этих перспективных заиграло во взрослом футболе? деньги/слава портят неокрепшую детскую психику...

    11.11.2025

  • gan75

    Сёмин Артём, 2007, Локомотив. Не внук ли?

    11.11.2025

  • Генри Форд

    Для какой команды РПЛ Зенит готовит Шилова?

    11.11.2025

  • gan75

    Семак не даст пропасть самому перспективному. Так перспективным и останется...

    11.11.2025

  • Кабанчик

    Все это проплаченная липа, победа вашего никому неизвестного Шилова

    11.11.2025

  • ёzhic8

    СЭ ниприч?м! это всё скауты и детские тренеры, которых они (ха-ха) опрашивали

    11.11.2025

  • ёzhic8

    Независимо от того, кто там первый и далее - стать таковым по мнению Беллини, Бессонова, Никитина, Чернова и тд - стоит очень немного

    11.11.2025

  • Иван

    открываем список за 23 год. Кисляк 26 место, Батракова вообще нет. аналитика в сэ как всегда на высоте

    11.11.2025

  • _моро

    памперс) зловонная жижа, себя поменьше показывай, житель параши и вонючих подгузников)

    11.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    11.11.2025

  • Vadson

    не захотел, а пришлось, ибо деньги были уплачены крупные. Это немного другая мотивация и, как правильно заметил Живой, он уже приехал не инфантом.

    11.11.2025

  • Vadson

    У Зенита сейчас прилично проспектов, из которых можно вырастить мастеров, но шансов у них, к сожалению, практически ноль и выход только аренда, а расти, глядя на мастерюг, получается обычно быстрее... У нас их толком и нет, Масалыга и еще правый защитник, забыл фамилию, на подходе. Зорин так и застрял в состоянии проспекта и рискует повторить путь большинства наших "Месси, Де Брюйне, Левандовских и прочих"

    11.11.2025

  • Eshkin Kot

    Шилов, если хочет развиваться, то надо бежать от Семака, не даст он ему шансов. У нас только одно место в основе для русского в поле, второе это вратарь. Пусть даже в ту же Балтику в аренду бежит, хоть посмотрим как парень будет играть , а не по 5 мин в конце матча, и то иногда.

    11.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    У Элвина- бурундука- беленина на первом месте чел, который где-то там в Кубке выскочил на замену, побегал по флангу, и даже забил гол. Зато он числится в Зените!

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    СЭ принадлежит Газпрому, поэтому что тут удивляться? Ебелей!

    11.11.2025

  • Gennady Aviasyutkin

    Мужики, кто любит ставить на спорт. Ищите в любом поиске 13-летний сервис прогнозов. Гарантии на все прогнозы. Игра до победы! Я сам 5 лет с ними играю. Ищите по фразе «серебряный прогноз купить». Гарантия!

    11.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Он сможет заиграть в ЦСКА, на хрен ему это черно...опый Зенит?!

    11.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    Ох спасибо, вспомнил начальную школу! Ты это правильно, в душе надо оставться молодым, и лучше остновится хотя бы на этому уровне, уровень детского сада будет уже перебор. ;-)

    11.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Сельдереечу заморские фрукты подавай! Отечественную брюкву и репу не жалует!

    11.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Шилов как и Круг будет играть в ЦСКА. В Зените должны играть одни смуглянки и молдованки!

    11.11.2025

  • Highlander

    Шилов сможет заиграть,но только не в ФК "Копакабана" (С-Пб).

    11.11.2025

  • lvb

    "Холка", с чего ты взял что СЭ проспартаковский? Судя по его хозяевам СЭкс скорее относится к Газпромедиа. А вот насчет "сарьказьмов" пользователь "Рыболов" прав. Здесь полно считающих себя крайне остроумными и саркастическими, плюнешь-в троих попадешь. Причем 90% таких пользователей только сами ТАК считают)) .Так что помечай в своей писанине "сарказм" или "шутка юмора". Пользователи не обязаеы воспринимать потуги "юмористов") И справочка. Цифры ТМ НЕ являются "истиной в последней инстанции", они существуют для ознакомления пользователей и прочих скаутов, спортдиров, агентов, далее по списку вплоть до Бегемота с Кузьмичевым)))).. как примерная стоимость для начала торгов по тому или иному игроку))))

    11.11.2025

  • lvb

    А по мне Пестряков первый, он уже себя четко показал аки игрок основы клуба РПЛ. Второй Игнатенко, Шилов только третий, нам его "Зенит" пока мало показывает)

    11.11.2025

  • Andrei Shulga

    Опять Зенит, админресурс работает?

    11.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    По всей видимости, мне не удалось отчетливо передать иронию. Кавычек оказалось мало.

    11.11.2025

  • Ryibolov

    О чём бы ты писал если бы не было Спартака?

    11.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    Опять "ПроСпатаковский" СЭ, почему то подлизывается к руководству Зенита... Чудеса какие-то. А кто конкуренты? Владимир Игнатенко, возник на Трансфермаркете в августе этого года со 100 тысячами цены, сейчас уже 250 тысяч, выходит на поле почти в каждом матче. 4 гола забил, в среднем один гол за 66 минут. При этом играет на дефицитной позиции. Но ему уже 19 лет Дмитрй Пестряков за год подорожал на Трансфермаркете с 400 тыс. до полутора миллионов - при этом с лета по очень на 600 тысяч. Как и написанно в статье в прош8лом году, СЭ его перспективным не считал и в этом самым перспективным не считает. По игровому времени, голам тут все понятно - играет постоянно, заби вает отдает. А что Ваджим Шилов? Появился летом на Трансфермаркете сразу за 500 тысяч!!! и не на доллар за это время в цене не поднялся, что собственно соответствует его игровому времени и результативным действиям. Есть вопросы и к Семаку, но какие тут можно видеть, настолько уверенные перспективы - не ясно.

    11.11.2025

  • hovawart645

    Админресурс газовых в действии...

    11.11.2025

  • 99

    Всё хорошо. Шилов 26 мая 2025 года дебютировал в профессиональном футболе.

    11.11.2025

  • Ж и в о й

    Педро едва успел приехать в Россию и сразу двушку положил "Спартаку". Это уже готовый футболист был, его не нужно было обучать, воспитывать и т.д.

    11.11.2025

  • Вашей мамы друг

    где-нить в Самаре в Крылышках заиграет... возможно...

    11.11.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Не играющий футболист - лучший Что происходит?

    11.11.2025

  • Saypin

    Подлизнуть хозяину то надо. поэтому первый Шилов.

    11.11.2025

  • Serge Pol

    Какая там одарённость?Бежит хорошо,техника почти нулевая.А на одной скорости далеко не уедешь.

    11.11.2025

  • Evgeny Shel

    Ну так Козлову и Батракову уже по 20, а Шилову только 17-ть.

    11.11.2025

  • Evgeny Shel

    Т.е. с 18-и летним Педро Семак захотел и смог, и он теперь один из лучших, если не лучший на дистанции в команде, а вот с Шиловым всё, играть не будет? Если есть талант и желание, то он будет играть, весь вопрос в том, сможет ли он пробиться через Глушенкова, Энрике и есть ещё Лусиано.

    11.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Батраков и Козлов уже вовсю зажигают, а вот зажжет ли перспективный парень в "Зените" - крайне сомнительно. То ли дело в "Сочи" или "Оренбурге" )

    11.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Не как, а если, и это многое объясняет.

    11.11.2025

  • Сергей Чернов

    Шилов, при Семаке играть не будет. Семак не хочет и не умеет работать с молдежью.

    11.11.2025

  • Дикий Мяв

    Жалко Шилова. На его позиции Глушенков и Энрике. Печаль.

    11.11.2025

  • Дикий Мяв

    Одареный. И в перспективе обгонит обоих, как только Семак даст играть.

    11.11.2025

  • DemolisherAjax

    Глянем на РПЛ только.Игнатенко - 11 матчей,4 мяча.Пестряков - 14 матчей,3 мяча.Шилов - целых 3 матча и целых 0 мячей. Самый перспективный и одаренный - ну разумеется :)

    11.11.2025

    • «Для меня иконой был Криштиану». Вадим Шилов — о победе в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025»

    Карпин: «У вас постоянно то «Спартак» Буэнос-Айрес, то «Зенит» Рио-де-Жанейро. Что есть, то есть»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости