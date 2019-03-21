Вадим Шаблий: "Я не участвовал в подписании контракта Кононова со "Спартаком"

Футбольный агент Вадим Шаблий в эфире "СЭ" рассказал о работе с Олегом Кононовым до его работы со "Спартаком".

– Я с Кононовым познакомился, когда он работал в "Севастополе". Он интересовался игроками "Шахтера" и "Динамо". Это Александр Караваев, Руслан Малиновский. Он много брал молодых игроков, и мы с ним подружились. Но когда он пришел в "Краснодар", там не было моих игроков.

Когда он принял Тулу, я привез Диму Лисового. Официальных рабочих отношений у нас нет. Я никак не участвовал в подписании контракта со "Спартаком", но если бы он попросил, я бы помог. Контрактами в "Арсенале" и "Ахмате" мы не занимались.