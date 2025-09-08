Раков: «Если лимит ужесточат, то я буду только рад. У нас в РПЛ раскроется еще больше российских талантов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

— Как ты относишься к ужесточению лимита? Сейчас он у нас мягкий, но за это время раскрылось много талантливой молодежи.

— Если лимит ужесточат, то я буду только рад. У нас в чемпионате раскроется еще больше российских талантов. Они и сейчас есть, но их будет еще больше. Молодые ребята покажут себя, и мы в том числе, — сказал Раков «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.