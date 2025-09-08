Раков: «Читаю книги по праздникам. Любимая — «Война и мир»

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее министра спорта РФ Михаила Дегтярева о повышении уровня образования молодых футболистов посредством чтения книг.

— Недавно министр спорта Михаил Дегтярев предложил утвердить перечень рекомендуемых книг для российских футболистов. Тебе нравится читать книги?

— Читаю книги по праздникам. Могу прочитать то, что меня заинтересует. Если министр спорта утвердит перечень книг, то будем их читать.

— Какая твоя любая книга?

— «Война и мир». Еще в детстве ее прочитал, сложностей никаких не было.

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что минспорт утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.