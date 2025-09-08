Боец поп-ММА Ушаков вызвал Дзюбу на бой: «Выскочим раз на раз. Могут вдвоем со Смоловым»

Боец поп-ММА Евгений Ушаков «Жека Секси» в разговоре с «СЭ» вызвал нападающего «Акрона» Артема Дзюбу на бой.

— Если честно, я бы с Дзюбой выскочил. Теме говорю: «Тема, давай, полный газ. Выскочим раз на раз». И Смолову. Они могут вдвоем, я один. Полный газ! — сказал Ушаков «СЭ».

Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил «СЭ» о желании провести бой между Смоловым и Дзюбой.