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Вадим Карпов — об ударе через себя: «Случайно вышло, даже на тренировках такого не получалось»

15:00
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Защитник ЦСКА Вадим Карпов подвел итоги первого тайма матча 20-го тура чемпионата России против «Урала» (перерыв, 0:0).

— У нас было много хороших моментов, мы очень много владели мячом, — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Карпов. — Надо подтянуть реализацию и вырвать игру во втором тайме, доказать, что мы сильнее «Урала».

— Один из самых ярких эпизодов первого тайма — ваш удар через себя по воротам «Урала». Нечасто такое увидишь от защитников.

— Случайно вышло, просто попал по мячу. Даже на тренировках такого не получалось (улыбается).

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