Вадим Евсеев: «Решили, что в Тулу Игбуна отпустить никак не можем»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о трансферной политике клуба.

— Все понимают, что из «Уфы» много ребят ушли и уходят, — заявил Евсеев в интервью клубному интернет-каналу. — Появляется перспективный игрок — появляется предложение. Это и есть показатель работы клуба.

Зинченко планку поднял. Что из команды периферийного уровня можно попасть на очень высокий уровень.

— Вы говорили с Игбуном перед его переходом в «Динамо».

— Где-то я могу понять его, сам бывал в такой ситуации. Сначала поступило предложение из Тулы, но мы решили, что в этот клуб отпустить его никак не можем. По одной простой причине: это наш конкурент.

По той ситуации ближе к закрытию трансферного окна... Перед игрой с «Ростовом» я его спрашивал: «Готов играть?» — «Без вопросов». Перед «Зенитом» снова спросил: «Ты готов играть?» — «Нет, не готов». Значит мы уже других игроков рассматривали на ту позицию.

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