Вадим Евсеев: «Перчатки, маска, блокатор. В магазин только так»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как ездит в магазин в условиях пандемии коронавируса.

— Перчатки, маска, блокатор. В магазин только так, — написал Евсеев в Instagram. — Не согласен, когда говорят, что мы — легкомысленная нация с вечным «авось». Люди понимают, что это не шутки. По крайней мере, те, кого встретил.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.