Евсеев взял на себя ответственность за поражение махачкалинского «Динамо» от «Оренбурга»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев извинился перед болельщиками за поражение от «Оренбурга» (0:4) в гостевом матче 10-го тура РПЛ.

«Во-первых, хочу извиниться перед болельщиками, которые болели за нас сегодня. Во-вторых, я беру всю ответственность за поражение на себя. Поедем готовиться к домашним матчам», — приводит слова Евсеева телеграм-канал махачкалинского клуба.

Дублем в ворота «Динамо» отметился нападающий Хорди Томпсон. Еще по голу забили форвард Гедеон Гузина и защитник Джон Паласиос.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 13:00. Газовик (Оренбург)

После 10 туров «Динамо» Махачкала занимает 8-е место, набрав 12 очков. У «Оренбурга» — те же 12 очков и 6-е место.

В следующем туре «Динамо» Махачкала примет «Акрон» (17 октября), а «Оренбург» сыграет в гостях против «Родины» (19 октября).

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