«Факел» — «Локомотив»: Монтес сделал счет разгромным

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес забил третий гол команды в гостевом матче 10-го тура РПЛ с «Факелом» — 3:0. 29-летний мексиканец переправил мяч в ворота хозяев ударом из центра штрафной после скидки нападающего Александра Руденко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры «Факел» — «Локомотив».