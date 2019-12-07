Вадим Евсеев: «Игру с «Ахматом» разберем может быть, в январе. Пока будем отдыхать»
21:23
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Ахмата».
— Раз выиграли, значит довольны, — сказал Евсеев в эфире канала «Матч премьер». — Посмотрим игру, разберем, может быть, в январе. Пока будем отдыхать. Мы ждали, что соперник завладеет мячом, будет давление. Но наши футболисты хорошо сыграли, были готовы.
Было задание на игру, что команда играет высоко.
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