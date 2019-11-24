Вадим Евсеев: «Доволен, что ребята меня услышали в перерыве»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после матча 17-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:1) отметил, что доволен действиями команды после перерыва.

— Мы владели мячом. Соперник два раза выбежал, один раз забил, — отметил Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Не должны были позволять убегать в быструю атаку. Соперник забил, нам пришлось отыгрываться. Поэтому показалось, что у нас было владение. По такой погоде сложно не то чтобы создать момент, а просто принимать быстрые решения. Погода не позволяла на раз-два играть.

Доволен, что ребята меня услышали в перерыве, особенно это касается игроков сборных. Мы были недовольны. Они перестроились, замены также повлияли на исход игры.

Могу сказать это об игроках сборных. Не были довольны. Они перестроились замены повлияли на исход игры.