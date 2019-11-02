Вадим Евсеев: «Бизяк по лезвию ножа прошелся»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил игру команды в матче 15-го тура чемпионата России против «Динамо».

— Когда мы в последний раз били пенальти? В первом туре. Сегодня — пятнадцатый. Били бы каждый тур, то можно было бы говорить про штатного пенальтиста. А тут Бизяк по лезвию ножа прошелся. Не испугался. Если бы не забил, возможно, было бы у нас в раздевалке другое настроение.

Во-первых, никто не выпадал из игроков. Во-вторых, все выдержали, вытерпели.

Мне без разницы, кто лучший игрок. У меня играет команда. Индивидуальные призы — это в индивидуальных видах спорта. Кто-то носит рояль, кто-то на нем играет. В моем понимание есть игроки, которых, может, не видно на поле, но они проделывают очень большую работу.

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