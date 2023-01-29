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Гендиректор «Крыльев Советов»: «Гарре — яркий футболист высокого уровня. Мы рассчитываем, что он добавит красок нашей атаке»

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о трансфере нападающего Бенхамина Гарре в самарскую команду.

29 января клуб объявил о подписании контракта с аргентинцем на 3,5 года.

«Бенхамин Гарре — это яркий футболист высокого уровня, он прошел школу «Манчестер Сити», где работал с большими профессионалами, включая Хосепа Гвардиолу. Это взрывной игрок с хорошим дриблингом, скоростью и видением поля. Он способен сыграть слева, справа и в центре. Переговоры и сама организация перехода Бенхамина в нашу команду были непростыми, но в итоге нам удалось достигнуть договоренности. Мы рассчитываем, что Гарре добавит красок нашей атаке и поможет «Крыльям» достичь необходимых результатов», — приводит слова Андреева пресс-служба самарской команды.

Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 матчей.

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1654.html
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ФК Крылья Советов (Самара)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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