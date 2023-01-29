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Сегодня, 15:15

В «Крыльях» объяснили, почему не пригласили в команду Дзюбу

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото пресс-служба «Зенита»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос «СЭ», было ли у него желание пригласить в команду Артема Дзюбу и Дениса Глушакова.

— Казалось со стороны, что Глушенков, помимо того что был весьма результативен (пять голов плюс шесть результативных передач в первой части сезона), еще и являлся ментальным лидером команды. Кто теперь возьмет на себя эту роль?

— Назначить лидера невозможно. Только игра покажет. Мы приобретаем футболистов, чтобы они заменили ушедших лидеров. Посмотрим, как они себя смогут проявить. Оставшиеся у нас игроки прогрессируют и уже должны выходить на другие роли в команде. Лидерами становятся благодаря поту, крови и мастерству.

— В это трансферное окно даже не рассматривали возможность пригласить в команду Артема Дзюбу или Дениса Глушакова в силу их возраста или финансовых запросов?

— На эту тему мы не разговаривали. Нам их никто не предлагал. В принципе, эти позиции в «Крыльях» укомплектованы. Все-таки мы идем немного другим путем в плане формирования состава. Приглашая этих футболистов, возможно, мы бы отошли от своих наработок. Нет, я не умаляю заслуг Артема и Дениса. Это заслуженные люди в российском футболе. Но у нас все же другая дорога. А им я желаю только удачи.

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Артем Дзюба
Игорь Осинькин
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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