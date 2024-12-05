Семак: «Алип не сможет сыграть с «Акроном», Латышонок готовится к матчу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о травмированных игроках команды перед матчем 18-го тура РПЛ с «Акроном».

— С «Акроном» точно не сыграет Нуралы Алип. У него серьезная травма, предстоит дополнительное обследование. Тогда точно будет понятен срок его восстановления. Первое обследование показало, что перелома нет. Но, возможно, есть другие повреждения, которые могут осложнить восстановление.

Страхиня Эракович потихоньку включается в общую группу. Решим позже по его готовности к матчу. У Сергея Волкова и Михаила Кержакова ситуация сложнее. Евгений Латышонок был в запасе на прошлую игру, он готовится к матчу, — сказал Семак.

«Зенит» сыграет с «Акроном» 7 декабря, начало — в 16.30 по московскому времени.