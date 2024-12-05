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Сегодня, 11:50

Тренер «Урала» Шатов присутствует на открытой тренировке «Зенита»

Алексей Михайлов
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Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов присутствует на открытой тренировке «Зенита» в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Акрона», сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Россиянин руководит екатеринбургской командой с 6 ноября после отставки главного тренера Александра Аверьянова. Под руководством 34-летнего Шатова «Урал» провел 5 матчей, одержав 4 победы и один раз сыграв вничью. В сезоне-2024/25 клуб выступает в первой лиге.

Шатов выступал за «Зенит» в качестве игрока с 2013 по 2018 год (с перерывами), проведя 202 матча и забив 31 гол. Футболист завершил карьеру летом 2023 года.

Олег Шатов
ФК Зенит
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
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 - : -
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 - : -
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