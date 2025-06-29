Футбол
29 июня, 18:52

В «Зените» сообщили, что Вега вылетел в Петербург для прохождения медосмотра

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Вега.
Фото ФК «Архентинос Хуниорс»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб успешно завершил переговоры с «Архентинос Хуниорс» по защитнику Роману Веге.

«Переговоры по Роману Веге успешно завершены. Игрок сегодня ночью по аргентинскому времени вылетает в Санкт-Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования», — цитирует Медведева Sport24.

Вега является воспитанником «Архентинос Хуниорс». За основную команду он выступает с 2021 года. В активе 21-летнего аргентинца 63 матча, один гол и три результативные передачи.

Источник: Sport24
