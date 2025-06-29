Foot Mercato: Унаи окончательно отказал «Спартаку»

Полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи отказался от перехода в «Спартак», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 25-летний марокканец отклонил предложение с зарплатой в размере 2,5 миллиона евро в год. Футболист рассчитывает на более привлекательный вызов со спортивной точки зрения.

В сезоне-2024/25 Унаи на правах аренды выступал за «Панатинаикос». Он сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.