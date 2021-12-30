Медведев: «Ни одного предложения по Дзюбе в «Зенит» не поступало»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о том, что Артем Дзюба может покинуть питерский клуб.

«Уходит ли из «Зенита» Дзюба? Все, что пишут сейчас в прессе — глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало. Мы не ведем сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 24 матчах «Зенита», на его счету 10 голов и 9 результативных передач. Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин может продолжить карьеру в «Рубине».