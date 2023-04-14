В «Зените» прокомментировали будущее Мантуана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о будущем полузащитника Густаво Мантуана.

«Узнаете все про судьбу Мантуана, когда наступит время. Есть ли у клуба намерение сохранить игрока? Без комментариев», — сказал Медведев «СЭ».

На данный момент на счету 21-летнего Мантуана 23 матча за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, 4 гола и 1 голевая передача.

Мантуан находится в аренде в «Зените» до лета 2023 года. По окончании арендного соглашения клуб имеет право выкупить игрока у бразильского клуба «Коринтианс».