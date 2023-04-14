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Сегодня, 19:45

Тихонов заявил, что его устроит второе место «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 23-го тура РПЛ между красно-белыми и «Торпедо».

«Вы знаете, мы перед началом рестарта чемпионата думали, что «Спартак» с такой игрой должен все выигрывать. «Торпедо» выиграло последний матч и теперь будет хвататься и бороться за любые очки. Номинально «Спартак» является фаворитом. Думаю, на матч придет много болельщиков, а игроки «Торпедо» будут зубами грызть землю, потому что команде нужны очки. Устроит ли меня второе место по итогам сезона? Третье не устроит. Если брать в учет концовку осенней части чемпионата и ожидания от весеннего отрезка турнира, то меня устроит только вторая строчка», — Тихонова «Евро-Футбол.Ру».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 42 очка. «Торпедо» (13) идет на последней строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005085734_tihonov_menya_ustroit_tolko_vtoroe_mesto_spartaka
Андрей Тихонов
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ФК Торпедо (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Ростов – Зенит
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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