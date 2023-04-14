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Сегодня, 19:31

Гаврилов заявил, что для «Спартака» игра с «Торпедо» не будет проходной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча в рамках 23-го тура РПЛ лиги между красно-белыми и «Торпедо».

«Надеюсь, что «Спартак» выиграет. Я стараюсь никогда никого записывать в фавориты перед матчем. Если команда показывает стабильную игру, тогда еще можно говорить о каких-то ожиданиях и размышлять о шансах на победу. В завтрашней встрече нет фаворита даже с учетом того, что «Спартак» находится в верхней части турнирной таблицы, а «Торпедо» в нижней. Есть много примеров, когда команда, которая борется за выживание, побеждает. У «автозаводцев» будет серьезный настрой и самоотдача. Для «Спартака» эта игра не будет проходной. Если бы красно-белые показывали стабильную игру, тогда можно было бы говорить об их однозначной победе», — приводит слова Гаврилова «Евро-Футбол.Ру».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005085593_gavrilov_dlya_spartaka_igra_s_torpedo_ne_budet_prohodnoy
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Ростов – Зенит
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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