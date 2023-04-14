Гаврилов заявил, что для «Спартака» игра с «Торпедо» не будет проходной

Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча в рамках 23-го тура РПЛ лиги между красно-белыми и «Торпедо».

«Надеюсь, что «Спартак» выиграет. Я стараюсь никогда никого записывать в фавориты перед матчем. Если команда показывает стабильную игру, тогда еще можно говорить о каких-то ожиданиях и размышлять о шансах на победу. В завтрашней встрече нет фаворита даже с учетом того, что «Спартак» находится в верхней части турнирной таблицы, а «Торпедо» в нижней. Есть много примеров, когда команда, которая борется за выживание, побеждает. У «автозаводцев» будет серьезный настрой и самоотдача. Для «Спартака» эта игра не будет проходной. Если бы красно-белые показывали стабильную игру, тогда можно было бы говорить об их однозначной победе», — приводит слова Гаврилова «Евро-Футбол.Ру».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.