Тренер «Зенита» заявил, что отдал бы паспорт РФ Венделу

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал «СЭ» о возможном получении российского паспорта полузащитником Венделом.

— Если бы мог, я бы отдал ему гражданство РФ.

— Может быть, даже свое?

— Нет! Свое не дам.

Контракт 28-летнего Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. В этом сезоне на счету футболиста 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 3 результативными передачами.