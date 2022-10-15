В «Зените» опровергли информацию об интересе к Селихову

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал информацию об интересе к вратарю «Спартака» Александру Селихову до того, как футболист продлили контракт с красно-белыми.

«Интереса к Селихову не было», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее появилась информация, что Селихов перед продлением контракта со «Спартаком» отказался от перехода в «Зенит».

14 октября 28-летний голкипер продлил контракт со «Спартаком». Селихов выступает за московский клуб с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.