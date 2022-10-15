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Сегодня, 10:57

В «Зените» опровергли информацию об интересе к Селихову

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал информацию об интересе к вратарю «Спартака» Александру Селихову до того, как футболист продлили контракт с красно-белыми.

«Интереса к Селихову не было», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее появилась информация, что Селихов перед продлением контракта со «Спартаком» отказался от перехода в «Зенит».

14 октября 28-летний голкипер продлил контракт со «Спартаком». Селихов выступает за московский клуб с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.

Александр Селихов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
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 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

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Локомотив

 7 1 1
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