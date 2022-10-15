Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:44

Селихов отказал «Зениту» и клубам Саудовской Аравии, которые предлагали два миллиона евро, ради «Спартака»

Читать «СЭ» в

Вратарь «Спартака» Александр Селихов отказал клубам из России, Турции и Саудовской Аравии, ради того, чтобы продолжить карьеру в московском клубе. Об этом сообщает Eurostavka.ru со ссылкой на источник из «Спартака».

По словам источника, «Зенит» прощупывал почву для трансфера, однако голкипер сразу дал понять, что не перейдет в петербуржский клуб, потому что хочет сохранить теплые отношения с фанатами «Спартака». Также им интересовались турецкие «Сивассопр» и «Касымпаша», но клубы Суперлиги предлагали менее выгодные условия по зарплате и не хотели платить за трансфер.

Лучшее предложение с финансовой точки зрения пришло из Саудовской Аравии, где Селихову предлагали два миллиона евро в год после уплаты налогов, но Алесандр не захотел переезжать на Ближний Восток.

14 октября 28-летний голкипер продлил контракт со «Спартаком». Селихов выступает за московский клуб с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/selihov-iz-spartaka-otkazal-zenitu-kasympashe-sivassporu-saudovskie-kluby-davali-2-mln
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два московских дерби в туре. И в «Торпедо» — «Локо» огня будет не меньше, чем в ЦСКА — «Спартак»!
«Тампа» переиграла «Коламбус» в матче НХЛ
«РИА Новости»: пленный майор сообщил о мародерствах ВСУ в Мариуполе с символикой армии РФ
Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе
Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Нападающий «Торпедо» Коста: «Надеюсь, мы обыграем «Локомотив»
Миранчук может сыграть против «Торпедо»
Иванов о победе над «Ростовом»: «Урал» играл очень хорошо, мне как руководителю матч очень понравился»
Комличенко: «Судьи мне говорят, что я им надоел, они устали от меня»
Сергей Гуренко: «Едвай — это катастрофа! Семин такого защитника давно бы выгнал»
«Ростов» обратится в ЭСК по поводу судейства в матча с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук может сыграть против «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Коста: «Надеюсь, мы обыграем «Локомотив»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости