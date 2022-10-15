Семшов о матче «Торпедо» — «Локомотив»: «Игра будет огненной»

Бывший игрок «Торпедо» Игорь Семшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников против «Торпедо» в 13-м туре РПЛ.

«Шансы у двух команд одинаковые, они не в очень хорошем состоянии. Хотя «Торпедо» не проигрывает три матча подряд. Вряд ли Талалаев за три дня кардинально поменял игру, но моральных дух подымет. У «Локомотива» хороший состав, но игровые связки между футболистами надорвались. Но игра будет огненной, будет много борьбы на любом участке поля», — сказал Семшов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится 15 октября в «Лужниках». Начало — в 14.00 (мск).

«Локомотив» после 12 туров идет на 14-м месте, «Торпедо» — последнее.