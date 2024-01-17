В «Зените» назвали слухами уход футболиста Кассьерры

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, что информация об уходе колумбийского футболиста Матео Кассьерры из клуба является слухом.

Ранее Sport24 сообщил, что «Аль-Шабаб» проявляет интерес к форварду.

«Пустопорожние слухи», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Кассьерра играет за «Зенит» с июля 2022 года. В этом сезоне 26-летний форвард отметился 15 голами и пятью результативными передачами в 22 играх.