Защитник «Локомотива» Фассон прокомментировал свой вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира КОНМЕБОЛ.

«Очень рад возможности сыграть за сборную. Надеюсь, что хорошо выступим на турнире и выиграем его. Счастлив, что смогу представлять свою страну, я мечтал об этом с детства», — цитирует Фассона пресс-служба железнодорожников.

Футболист не входил в первоначальный состав команды, озвученный национальной федерацией 5 января. Ранее в олимпийскую сборную Бразилии также был вызван армеец Келлвен.