В «Зените» надеются на возвращение Фернандеса до конца первой части сезона

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса.

«Ждать ли возвращения Фернандеса до конца первой части сезона? Мы надеемся, что он примет участие в матчах до зимней паузы», — сказал Медведев «СЭ».

Фернандес травмировался в матче с «Оренбургом» (1:3) в 10-м туре РПЛ. Его заменили уже на 9-й минуте встречи.

В этом сезоне 33-летний защитник провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.