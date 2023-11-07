В «Факеле» рассказали о состоянии здоровья Кудряшова после перелома скулы

Защитник «Факела» Федор Кудряшов вернулся с командой в Воронеж.

«Федор возвращался в Воронеж вместе с командой. Мы уже писали про срок восстановления, другой информации нет. Что касается травм Брызгалова и Аппаева, то не комментируем», — цитирует пресс-службу клуба РИА «Новости Спорт».

Кудряшову диагностировали перелом скуловой кости без смещения.

36-летний футболист получил травму в матче против «Ахмата» (2:1) в 14-м туре РПЛ. Во втором тайме он столкнулся в середине поля с форвардом грозненцев Мохамедом Конате.