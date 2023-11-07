В «Факеле» рассказали о состоянии здоровья Кудряшова после перелома скулы
Защитник «Факела» Федор Кудряшов вернулся с командой в Воронеж.
«Федор возвращался в Воронеж вместе с командой. Мы уже писали про срок восстановления, другой информации нет. Что касается травм Брызгалова и Аппаева, то не комментируем», — цитирует пресс-службу клуба РИА «Новости Спорт».
Кудряшову диагностировали перелом скуловой кости без смещения.
36-летний футболист получил травму в матче против «Ахмата» (2:1) в 14-м туре РПЛ. Во втором тайме он столкнулся в середине поля с форвардом грозненцев Мохамедом Конате.
Источник: РИА
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|
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|3
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|- : -
|11.11
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|
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|11.11
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Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
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|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
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|
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Зенит
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|
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Федор Чалов
ЦСКА
|8
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Джон Кордоба
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|7
|П
|
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Квинси Промес
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|5
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