В «Урале» заявили, что Рамазан Гаджимурадов возвращается в расположение команды

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» новость о том, что полузащитник Рамазан Гаджимурадов покинул расположение «Нижнего Новгорода», в котором находился на просмотре.

Ранее Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым» сообщил, что «Нижний Новгород» не будет подписывать Рамазана Гаджимурадова.

«Гаджимурадов прибудет в расположение нашей команды. Предложений по нему у нас нет», — сказал Иванов «СЭ».

Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года. В сезоне-2022/23 25-летний россиянин сделал 1 голевую передачу в 13 матчах за команду.